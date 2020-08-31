У главы Львовского облсовета подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. У главы Львовского облсовета Александра Ганущина обнаружили коронавирус, он находится на самоизоляции. Об этом он написал у себя на Facebook, передает УНН.
"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды - "РНК вируса SARS - CoV2 обнаружено". Далее действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Предупредил всех, с кем контактировал последние несколько дней", - написал Ганущин.
По его словам, он чувствует себя как при легкой простуде, которая сильно утомляет, "как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах".
Напомним, больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в городе Киев - 277 случаев, в Одесской области - 189, в Харьковской области - 187, в Ивано-Франковской области - 165, в Черновицкой области - 158, во Львовской области - 154 и в Тернопольской области - 149.