На Львівщині за добу 184 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на 8:00 14 серпня на Львівщині уже 11 658 випадків інфікування коронавірусом, з них за добу - 184. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Станом на 8:00 14 серпня у Львові та на Львівщині 11 658 підтверджених випадків інфікування коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
З них 318 — летальні. Водночас 3 157 людей в області одужало від хвороби.
"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1549 ПЛР-тестів, з яких 184 – позитивний результат. Серед них – 68 мешканців Львова", - додали у штабі.
Нагадаємо, в уряді назвали райони та міста, які перейдуть у "жовту" та "помаранчеву" зони щодо поширення коронавірусу.