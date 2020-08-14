Во Львовской области за сутки 184 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на 8:00 14 августа во Львовской области уже 11 658 случаев инфицирования коронавирусом, из них за сутки - 184. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"По состоянию на 8:00 14 августа в Львове и Львовской области 11 658 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.
Из них 318 - летальные. В то же время 3157 человек в области выздоровели от болезни.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1549 ПЦР-тестов, из которых 184 - положительный результат. Среди них - 68 жителей Львова", - добавили в штабе.
Напомним, в правительстве назвали районы и города, которые перейдут в "желтую" и "оранжевую" зоны по распространению коронавируса.