На Львівщині за добу 117 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 8 липня підтверджено 6562 випадки інфікування коронавірусом, з них 117 — за минулу добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6562 осіб, 170 людей померло. 974 пацієнти одужало", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1372 ПЛР-тести, з них 117 — позитивні. Серед них львів'ян — 64. Загалом в роботу взяли 546 проб, залишок у холодильнику — 300 проб.
Нагадаємо, на Львівщині частково послабили карантин.