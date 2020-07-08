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19 березня, 18:42 • 104599 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 151245 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125430 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139559 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142782 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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19 березня, 06:32 • 181323 перегляди

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19 березня, 03:38 • 126049 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125601 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124406 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині за добу 117 нових інфікованих коронавірусом

На Львівщині за добу 117 нових інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 10515 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 8 липня підтверджено 6562 випадки інфікування коронавірусом, з них 117 — за минулу добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6562 осіб, 170 людей померло. 974 пацієнти одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1372 ПЛР-тести, з них 117 — позитивні. Серед них львів'ян — 64. Загалом в роботу взяли 546 проб, залишок у холодильнику — 300 проб.

Нагадаємо, на Львівщині частково послабили карантин.

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