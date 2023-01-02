На Львівщині ввечері очікуються графіки погодинних відключень світла - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У понеділок, 2 січня, на Львівщині ще не застосовували відключення електроенергії, але їх можуть застосувати після 16:00. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує УНН.
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"До 16:00 електроенергію споживачам подаватимуть без жодних відключень. Далі слід очікувати на графік погодинних відключень", - написав він в Telegram.
Доповнення
У Києві 2 січня застосовуються екстрені відключення електроенергії після нічної атаки, повідомляє ДТЕК, що надає послугу у регіоні.
Теоретично тотальний блекаут Україні після ракетних ударів рф може загрожувати, практично - безпосередньої небезпеки наразі не видно. Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергетики навчилися готуватися до цих атак.