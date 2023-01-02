На Львівщині ввечері очікуються графіки погодинних відключень світла - ОВА

Цитата

"До 16:00 електроенергію споживачам подаватимуть без жодних відключень. Далі слід очікувати на графік погодинних відключень", - написав він в Telegram.

Доповнення

У Києві 2 січня застосовуються екстрені відключення електроенергії після нічної атаки, повідомляє ДТЕК, що надає послугу у регіоні.

Теоретично тотальний блекаут Україні після ракетних ударів рф може загрожувати, практично - безпосередньої небезпеки наразі не видно. Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергетики навчилися готуватися до цих атак.