Во Львовской области вечером ожидаются графики почасовых отключений света - ОВА

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"До 16:00 электроэнергию потребителям будут подавать без всяких отключений. Далее следует ожидать график почасовых отключений", - написал он в Telegram.

Дополнение

В Киеве 2 января применяются экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки, сообщает ДТЭК, предоставляющая услугу в регионе.

Теоретически тотальный блекаут Украине после ракетных ударов рф может угрожать, практически – непосредственной опасности пока не видно. Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергетики научились готовиться к этим атакам.