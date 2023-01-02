Во Львовской области вечером ожидаются графики почасовых отключений света - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В понедельник, 2 января, во Львовской области еще не применяли отключения электроэнергии, но их могут ввести после 16:00. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует УНН.
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"До 16:00 электроэнергию потребителям будут подавать без всяких отключений. Далее следует ожидать график почасовых отключений", - написал он в Telegram.
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В Киеве 2 января применяются экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки, сообщает ДТЭК, предоставляющая услугу в регионе.
Теоретически тотальный блекаут Украине после ракетных ударов рф может угрожать, практически – непосредственной опасности пока не видно. Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергетики научились готовиться к этим атакам.