На Львівщині втопився однорічний хлопчик
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 липня. УНН. У ставку на Львівщині вчора втопилася однорічна дитина. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Вчора в одному з сіл Кам'янка-Бузького району близько 17:30 батько помітив відсутність сина віком рік та чотири місяці, який перебував на території господарства. Невдовзі він виявив малюка у ставку поблизу дому, після чого відвіз його у лікарню, де медики констатували смерть дитини", - проінформували у поліції.
Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Призначено експертизи.
Нагадаємо, на Закарпатті рятувальники знайшли тіло трирічної дитини, яка напередодні впала в річку та потонула.