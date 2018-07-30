На Львівщині втопився однорічний хлопчик

"Вчора в одному з сіл Кам'янка-Бузького району близько 17:30 батько помітив відсутність сина віком рік та чотири місяці, який перебував на території господарства. Невдовзі він виявив малюка у ставку поблизу дому, після чого відвіз його у лікарню, де медики констатували смерть дитини", - проінформували у поліції.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Призначено експертизи.

Нагадаємо, на Закарпатті рятувальники знайшли тіло трирічної дитини, яка напередодні впала в річку та потонула.