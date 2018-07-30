Во Львовской области утонул годовалый мальчик
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 июля. УНН. В пруду во Львовской области вчера утонул годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Вчера в одном из сел Каменка-Бугского района около 17:30 отец заметил отсутствие сына в возрасте год и четыре месяца, который находился на территории хозяйства. Вскоре он обнаружил малыша в пруду вблизи дома, после чего отвез его в больницу, где медики констатировали смерть ребенка", - проинформировали в полиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Назначены экспертизы.
Напомним, на Закарпатье спасатели нашли тело трехлетнего ребенка, который накануне упал в реку и утонул.