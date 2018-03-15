На Львівщині восьмеро людей отруїлись тортом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 березня. УНН. На Львівщині восьмеро людей отруїлись тортом, сімох з них госпіталізували. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
“14 березня в Бродівське відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у медзаклад за допомогою звернулися восьмеро мешканців району. Після надання медичної допомоги одна особа повернулася додому, інших сімох, серед яких троє дітей, госпіталізовано з діагнозом “гострий гастроентороколіт, кишкова інфекція”, — повідомили у поліції.
На лікуванні перебувають дорослі віком 28-43 роки та діти віком 7-12 років. Ймовірною причиною отруєння міг стати придбаний в магазині торт на святкування дня народження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років обмеження волі.
Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, на Чернігівщині з гострим отруєнням госпіталізували 16 школярів.