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В Львовской области восемь человек отравились тортом

В Львовской области восемь человек отравились тортом

Киев  •  УНН

 • 13967 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Во Львовской области восемь человек отравились тортом, семь из них госпитализированы. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"14 марта в Бродовское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение за помощью обратились восемь жителей района. После оказания медицинской помощи один человек вернулся домой, остальные семеро, среди которых трое детей, госпитализированы с диагнозом "острый гастроентороколит, кишечная инфекция", - сообщили в полиции.

На лечении находятся взрослые в возрасте 28-43 года и дети 7-12 лет. Вероятной причиной отравления мог стать приобретенный в магазине торт на празднование дня рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Черниговской области с острым отравлением госпитализировали 16 школьников.

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