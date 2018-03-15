В Львовской области восемь человек отравились тортом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Во Львовской области восемь человек отравились тортом, семь из них госпитализированы. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Львовской области.
"14 марта в Бродовское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение за помощью обратились восемь жителей района. После оказания медицинской помощи один человек вернулся домой, остальные семеро, среди которых трое детей, госпитализированы с диагнозом "острый гастроентороколит, кишечная инфекция", - сообщили в полиции.
На лечении находятся взрослые в возрасте 28-43 года и дети 7-12 лет. Вероятной причиной отравления мог стать приобретенный в магазине торт на празднование дня рождения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.
Проводится досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Черниговской области с острым отравлением госпитализировали 16 школьников.