На Львівщині влада рекомендувала заборонити зібрання у понад десять осіб
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Львівська обласна адміністрація рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб на фоні ситуації з коронавірусом. Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА, передає УНН.
"Львівська ОДА рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб. Таку рекомендацію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, під час засідання присутні розглянули питання щодо запобігання поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-2019 на території Львівської області.
Відтак, у межах комісії рекомендували обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим, повідомили у ЛОДА.
Серед рекомендацій також:
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- обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,
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- обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),
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- пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.
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Також визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019, госпітальних баз першої та другої лінії та резервні. Розташування хворих осіб визначатимуть за мірою заповнення закладів охорони здоров’я.
Нагадаємо, з понеділка, 16 березня, у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім найнеобхідніших.