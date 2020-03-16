На Львівщині влада рекомендувала заборонити зібрання у понад десять осіб

ukru
04:30 • 5262 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 88585 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 155643 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 251514 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 253222 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 250998 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 232796 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 202034 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185943 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146176 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.8 м/с
63 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 42026 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 23709 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 20821 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 42796 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 32431 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 251504 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 253213 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 250994 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 232792 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 202033 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 81395 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 29856 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140747 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154273 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113597 перегляди
Актуальне
На Львівщині влада рекомендувала заборонити зібрання у понад десять осіб

На Львівщині влада рекомендувала заборонити зібрання у понад десять осіб

Київ • УНН

 • 11854 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Львівська обласна адміністрація рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб на фоні ситуації з коронавірусом. Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА, передає УНН.

"Львівська ОДА рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб. Таку рекомендацію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, під час засідання присутні розглянули питання щодо запобігання поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-2019 на території Львівської області.

Відтак, у межах комісії рекомендували обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим, повідомили у ЛОДА.

Серед рекомендацій також:

  • обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,
  • обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),
  • пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.

Також визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019, госпітальних баз першої та другої лінії та резервні. Розташування хворих осіб визначатимуть за мірою заповнення закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, з понеділка, 16 березня, у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім найнеобхідніших.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32