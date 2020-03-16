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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101008 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104383 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106394 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105321 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 114040 просмотра

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Во Львовской области власти рекомендовали запретить собрания более чем 10 человек

Во Львовской области власти рекомендовали запретить собрания более чем 10 человек

Киев  •  УНН

 • 11850 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Львовская областная администрация рекомендует ограничить собрание людей в группах до 10 человек на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, передает УНН.

"Львовская ОГА рекомендует ограничить собрание людей в группах до 10 человек. Такую рекомендацию утвердили в рамках внеочередного заседания областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством председателя Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого", - говорится в сообщении.

Как указано, во время заседания присутствующие рассмотрели вопросы по предотвращению распространения случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-2019 на территории Львовской области.

Следовательно, в рамках комиссии рекомендовали ограничить доступ клиентов к контактным центрам поставщиков коммунальных услуг, центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим, сообщили в ЛОГА.

Среди рекомендаций также:

  • ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек,
  • ограничить работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и магазинов),
  • передвижения населения на административных территориях, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта.

Также определили перечень учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с признаками острых респираторных заболеваний, которые в течение 14 дней находились в странах, где зарегистрировано циркуляцию вируса COVID-2019, госпитальных баз первой и второй линии и резервные. Расположение больных лиц будут определять по мере заполнения учреждений здравоохранения.

Напомним, с понедельника, 16 марта, во Львове закроют все заведения торговли, кроме самых необходимых.

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