Во Львовской области власти рекомендовали запретить собрания более чем 10 человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Львовская областная администрация рекомендует ограничить собрание людей в группах до 10 человек на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, передает УНН.
"Львовская ОГА рекомендует ограничить собрание людей в группах до 10 человек. Такую рекомендацию утвердили в рамках внеочередного заседания областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством председателя Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого", - говорится в сообщении.
Как указано, во время заседания присутствующие рассмотрели вопросы по предотвращению распространения случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-2019 на территории Львовской области.
Следовательно, в рамках комиссии рекомендовали ограничить доступ клиентов к контактным центрам поставщиков коммунальных услуг, центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим, сообщили в ЛОГА.
Среди рекомендаций также:
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- ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек,
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- ограничить работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и магазинов),
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- передвижения населения на административных территориях, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта.
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Также определили перечень учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с признаками острых респираторных заболеваний, которые в течение 14 дней находились в странах, где зарегистрировано циркуляцию вируса COVID-2019, госпитальных баз первой и второй линии и резервные. Расположение больных лиц будут определять по мере заполнения учреждений здравоохранения.
Напомним, с понедельника, 16 марта, во Львове закроют все заведения торговли, кроме самых необходимых.