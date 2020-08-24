На Львівщині в озері знайшли тіло двадцятирічного хлопця
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 серпня. УНН. Поблизу Львова в озері виявили тіло молодого хлопця. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
“23 серпня, близько 13 години, в озері села Чишки Пустомитівського району було виявлено та піднято на поверхню тіло місцевого мешканця 2000 року народження”, — повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Закарпатській області автомобіль з’їхав в озеро, пасажир загинув.