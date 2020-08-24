Во Львовской области в озере нашли тело двадцатилетнего парня
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 августа. УНН. Вблизи Львова в озере обнаружили тело молодого парня. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
"23 августа, около 13 часов, в озере села Чишки Пустомытовского района было обнаружено и поднято на поверхность тело местного жителя 2000 года рождения", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Закарпатской области автомобиль съехал в озеро, пассажир погиб.