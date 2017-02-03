На Львівщині у вагоні зі щебнем знайшли пакет з мертвим немовлям
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Бродівське відділення поліції 2 лютого о 16:45 зателефонував 30-річний місцевий мешканець, котрий повідомив, що під час розвантаження вагону зі щебенем він виявив поліетиленовий пакет з тілом дитини. Про це повідомили УНН в ГУ Нацполіції у Львівській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. У пакеті знаходилось тіло новонародженої дитини (хлопчика) без ознак життя.
Правоохоронці встановили, що вагон прибув у Броди з Рівненської області. Як пояснили робітники, пакет вони виявили під час розвантаження вагону — він лежав у купі щебеню.
Тіло дитини було скеровано на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Наразі правоохоронці встановлюють особу матері немовляти, проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, 6 січня у Краматорську в сміттєвому контейнері знайшли мертве немовля.