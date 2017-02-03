Во Львовской области в вагоне с щебнем нашли пакет с мертвым младенцем
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Бродовское отделения полиции 2 февраля в 16:45 позвонил 30-летний местный житель, который сообщил, что во время разгрузки вагона с щебнем он обнаружил полиэтиленовый пакет с телом ребенка. Об этом сообщили УНН в ГУ Нацполиции во Львовской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В пакете находилось тело новорожденного ребенка (мальчика) без признаков жизни.
Правоохранители установили, что вагон прибыл в Броды из Ровенской области. Как пояснили рабочие, пакет они обнаружили во время разгрузки вагона - он лежал в куче щебня.
Тело ребенка было направлено на экспертизу. По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Правоохранители устанавливают личность матери младенца, проводятся следственные действия.
Напомним, 6 января в Краматорске в мусорном контейнере нашли мертвого младенца.