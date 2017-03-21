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На Львівщині у дитсадку отруїлись восьмеро дітей

На Львівщині у дитсадку отруїлись восьмеро дітей

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 березня. УНН. У дитячому садку на Львівщині отруїлись восьмеро дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

Вчора, 20 березня, о 9:55 год до Львівського обласного центру ЕМД МК поступило повідомлення що в лікувальні заклади міст Львова та Пустомит в дитячі інфекційні відділення з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція в стані середнього ступеня важкості поступило восьмеро дітей, які 17 березня перебували у ДНЗ “Казковий світ” с.Зимна Вода, а саме:

— ЛОІКЛ (Львівська лікарня Кирила і Мефодія) — 6 (шестеро) дітей;

— Пустомитівська ЦРЛ (інфекційне відділення) — 2 (двоє) дітей.

Причина захворювання встановлюється.

Пустомитівською СЕС проводяться протиепідемічні заходи з метою ліквідації та локалізації інфекції згідно комплексного плану.

Як повідомляв УНН, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.

Українські Національні Новини

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