На Львівщині у дитсадку отруїлись восьмеро дітей

Вчора, 20 березня, о 9:55 год до Львівського обласного центру ЕМД МК поступило повідомлення що в лікувальні заклади міст Львова та Пустомит в дитячі інфекційні відділення з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція в стані середнього ступеня важкості поступило восьмеро дітей, які 17 березня перебували у ДНЗ “Казковий світ” с.Зимна Вода, а саме:

— ЛОІКЛ (Львівська лікарня Кирила і Мефодія) — 6 (шестеро) дітей;

— Пустомитівська ЦРЛ (інфекційне відділення) — 2 (двоє) дітей.

Причина захворювання встановлюється.

Пустомитівською СЕС проводяться протиепідемічні заходи з метою ліквідації та локалізації інфекції згідно комплексного плану.

Як повідомляв УНН, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.