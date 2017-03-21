Во Львовской области в детском саду отравились восемь детей

Вчера, 20 марта, в 9:55 ч во Львовский областной центр ЭМП МК поступило сообщение, что в лечебные учреждения городов Львова и Пустомыт в детские инфекционные отделения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция в состоянии средней степени тяжести поступило восемь детей, которые 17 марта находились в ГУЗ "Сказочный мир" с.Зымна Вода, а именно:

- ЛОИКБ (Львовская больница Кирилла и Мефодия) - 6 (шесть) детей;

- Пустомытовская ЦРБ (инфекционное отделение) - 2 (два) ребенка.

Причина заболевания устанавливается.

Пустомытовская СЭС проводит противоэпидемические мероприятия по ликвидации и локализации инфекции согласно комплексному плану.

Как сообщал УНН, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев.

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.