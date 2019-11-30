На Львівщині у будинку виявили тіло дитини: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У селі Розділ Львівської області 29 листопада виявили тіло дитини. Ймовірною причиною смерті якої стало отруєння чадним газом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
“29 листопада о 20:05 год. надійшло повідомлення, що в селі Розділ Миколаївського району по вул. Кравецька, у приміщенні ванної кімнати житлового будинку було виявлено тіло місцевої мешканки 2008 року народження (дитина). Ймовірною причиною події є отруєння чадним газом”, — сказано у повідомленні.
Так, будинок обладнаний газовою колонкою та газовим конвектором. Аварійною бригадою “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газопостачання до будинку.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на Донеччині троє дітей отруїлися природним газом.