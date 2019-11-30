Во Львовской области в доме обнаружили тело ребенка: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В селе Роздил Львовской области 29 ноября обнаружили тело ребенка. Вероятной причиной смерти которого стало отравление угарным газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"29 ноября в 20:05 ч. поступило сообщение, что в селе Роздил Николаевского района по ул. Кравецька, в помещении ванной комнаты жилого дома было обнаружено тело местной жительницы 2008 года рождения (ребенок). Вероятной причиной происшествия является отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
Так, дом оборудован газовой колонкой и газовым конвектором. Аварийной бригадой "Львовгаз" временно прекращена подача газа в дома.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Донецкой области трое детей отравились природным газом.