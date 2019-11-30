Во Львовской области в доме обнаружили тело ребенка: что известно

"29 ноября в 20:05 ч. поступило сообщение, что в селе Роздил Николаевского района по ул. Кравецька, в помещении ванной комнаты жилого дома было обнаружено тело местной жительницы 2008 года рождения (ребенок). Вероятной причиной происшествия является отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Так, дом оборудован газовой колонкой и газовым конвектором. Аварийной бригадой "Львовгаз" временно прекращена подача газа в дома.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Донецкой области трое детей отравились природным газом.