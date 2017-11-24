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Троє людей отруїлись чадним газом на Львівщині, серед них 3-річна дитина

Київ • УНН

 • 11086 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. У місті Золочеві на Львівщині в квартирі на 4-му поверсі багатоповерхового житлового будинку отруїлись чадним газом 3 людини, з них одна дитина. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

“Трьох постраждалих госпіталізовано до Золочівської ЦРЛ, а саме: пацієнтка 2014 р.н. перебуває на лікуванні в реанімаційному відділенні лікарні, стан середньої важкості; пацієнтка 1987 р. н. — перебуває з донькою в реанімаційному відділенні лікарні, проходить обстеження; пацієнт 1962 р.н. перебуває на обстеженні в неврологічному відділенні лікарні”, — повідомили у відомстві.

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Нагадаємо, 9 листопада подібна ситуація сталася у селі Оброшино на Львівщині. Тоді чадним газом отруїлись п’ятеро людей.

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