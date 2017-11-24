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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65940 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 48879 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 57648 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 66678 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113414 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 140588 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107313 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Три человека отравились угарным газом во Львовской области, среди них 3-летний ребенок

Три человека отравились угарным газом во Львовской области, среди них 3-летний ребенок

Киев  •  УНН

 • 11071 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В городе Золочеве во Львовской области в квартире на 4-м этаже многоэтажного жилого дома отравились угарным газом 3 человека, среди них один ребенок. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

“Трое пострадавших госпитализированы в Золочевскую ЦРБ, а именно: пациентка 2014 г.р. находится на лечении в реанимационном отделении больницы, состояние средней тяжести; пациентка 1987 н. — находится с дочерью в реанимационном отделении больницы, проходит обследование; пациент 1962 г.р. находится на обследовании в неврологическом отделении больницы”, — сообщили в ведомстве.

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Напомним, 9 ноября подобная ситуация произошла в селе Оброшино Львовской области. Тогда угарным газом отравились пять человек.

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