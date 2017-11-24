Три человека отравились угарным газом во Львовской области, среди них 3-летний ребенок

“Трое пострадавших госпитализированы в Золочевскую ЦРБ, а именно: пациентка 2014 г.р. находится на лечении в реанимационном отделении больницы, состояние средней тяжести; пациентка 1987 н. — находится с дочерью в реанимационном отделении больницы, проходит обследование; пациент 1962 г.р. находится на обследовании в неврологическом отделении больницы”, — сообщили в ведомстве.

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Напомним, 9 ноября подобная ситуация произошла в селе Оброшино Львовской области. Тогда угарным газом отравились пять человек.

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