На Львівщині судитимуть лікаря за смерть малолітньої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Львівщині судитимуть лікаря, яка підозрюється у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків, внаслідок чого загинула малолітня дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Львівській області.
Так, інцидент стався у вересні 2018 року на Львівщині.
"Встановлено, що до дитячого відділення Яворівської лікарні госпіталізовано 4-річного хлопчика із попереднім діагнозом "гострий гастрит". Лікар двічі оглянула хворого, провела аналізи, призначила лікування. Однак незадовго відпустила пацієнта додому, де він і помер уночі 23 вересня 2018 року від генералізованої вірусної інфекції", - сказано у повідомленні.
Такі дії медика кваліфіковано за ч.2 ст.140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).
За вчинене жінці загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Нагадаємо, у Херсонській області суд призначив завідувачу відділення лікарні покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки через смерть трирічного пацієнта під час операції.