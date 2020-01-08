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На Львівщині судитимуть лікаря за смерть малолітньої дитини

На Львівщині судитимуть лікаря за смерть малолітньої дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. На Львівщині судитимуть лікаря, яка підозрюється у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків, внаслідок чого загинула малолітня дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Львівській області.

Так, інцидент стався у вересні 2018 року на Львівщині.

"Встановлено, що до дитячого відділення Яворівської лікарні госпіталізовано 4-річного хлопчика із попереднім діагнозом "гострий гастрит". Лікар двічі оглянула хворого, провела аналізи, призначила лікування. Однак незадовго відпустила пацієнта додому, де він і помер уночі 23 вересня 2018 року від генералізованої вірусної інфекції", - сказано у повідомленні.

Такі дії медика кваліфіковано за ч.2 ст.140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

За вчинене жінці загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, у Херсонській області суд призначив завідувачу відділення лікарні покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки через смерть трирічного пацієнта під час операції. 

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