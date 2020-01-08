Во Львовской области будут судить врача за смерть малолетнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Во Львовской области будут судить врача, подозреваемого в ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей, в результате чего погиб малолетний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры во Львовской области.
Так, инцидент произошел в сентябре 2018 года во Львовской области.
"Установлено, что в детское отделение Яворивский больницы госпитализировано 4-летнего мальчика с предварительным диагнозом "острый гастрит". Врач дважды осмотрела больного, провела анализы, назначила лечение. Однако незадолго отпустила пациента домой, где он и умер ночью 23 сентября 2018 года от генерализованной вирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Такие действия медика квалифицированы по ч.2 ст.140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).
За совершенное женщине грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет заключения, с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, в Херсонской области суд назначил заведующему отделением больницы наказание в виде лишения свободы на 2 года из-за смерти трехлетнего пациента во время операции.