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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111542 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 126244 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104783 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107750 просмотра

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Во Львовской области будут судить врача за смерть малолетнего ребенка

Во Львовской области будут судить врача за смерть малолетнего ребенка

Киев  •  УНН

 • 14464 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Во Львовской области будут судить врача, подозреваемого в ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей, в результате чего погиб малолетний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры во Львовской области.

Так, инцидент произошел в сентябре 2018 года во Львовской области.

"Установлено, что в детское отделение Яворивский больницы госпитализировано 4-летнего мальчика с предварительным диагнозом "острый гастрит". Врач дважды осмотрела больного, провела анализы, назначила лечение. Однако незадолго отпустила пациента домой, где он и умер ночью 23 сентября 2018 года от генерализованной вирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Такие действия медика квалифицированы по ч.2 ст.140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).

За совершенное женщине грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет заключения, с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в Херсонской области суд назначил заведующему отделением больницы наказание в виде лишения свободы на 2 года из-за смерти трехлетнего пациента во время операции.

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