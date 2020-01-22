На Львівщині строковика засудили за вбивство солдата до п’яти років в’язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Львівщині військовослужбовця засуджено до 5 років позбавлення волі за порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть солдата. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.
"13 січня 2020 року Яворівський районний суд Львівської області визнав винним 21-річного військовослужбовця строкової служби однієї з військових частин Львівщини у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого).
У суді військовою прокуратурою Львівського гарнізону доведено, що в червні 2019 року вказаний військовослужбовець-строковик, вважаючи автомат Калашникова розрядженим, жартома направив його на товариша по службі та випадково натиснув на спусковий курок. Отримана травма потерпілого солдата виявилася не сумісною із життям.
Завдяки зібраним доказам військовою прокуратурою доведено в суді вину військовослужбовця, а обвинувачений вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю та щиро розкаявся", - повідомили у військовій прокуратурі.
Суд врахував усі обставини та засудив правопорушника до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Львові судитили старшину, який "відбив" підлеглому селезінку.