Во Львовской области срочника осудили за убийство солдата до пяти лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам лишения свободы за нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть солдата. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.
"13 января 2020 года Яворивский районный суд Львовской области признал виновным 21-летнего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Львовщины в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего).
В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона доказано, что в июне 2019 указанный военнослужащий-срочник, считая автомат Калашникова разряженным, в шутку направил его на сослуживца и случайно нажал на спусковой курок. Полученная травма пострадавшего солдата оказалась не совместимой с жизнью.
Благодаря собранным доказательствам военной прокуратурой доказана в суде вину военнослужащего, а обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и искренне раскаялся", - сообщили в военной прокуратуре.
Суд учел все обстоятельства и приговорил правонарушителя до 5 лет лишения свободы.
Напомним, во Львове судили старшину, который "отбил" подчиненному селезенку.