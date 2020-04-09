На Львівщині ще двадцять шість підозр на коронавірус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Львівській області з 8:00 по 17:00 з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 26 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
“Пацієнти з міста Львова, Стрия, Жовківського, Городоцького, Яворівського районів та Київської області. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 85 осіб.
На самоізоляції знаходяться 382 особи. За увесь час виписано — 124 пацієнта. Стан більшості хворих -середньої важкості. У 13-ти пацієнтів стан важкий. 2 пацієнта на апараті ШВЛ”, — повідомили у Львівській ОДА.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулася 591 людина.
За увесь час в сумі у 420 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 110 осіб. У 61 пацієнта позитивний результат тесту на коронавірус, з них 3 особи померли. Пятеро осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 3 пацієнтів одужали.