Во Львовской области еще двадцать шесть подозрений на коронавирус
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во Львовской области с 8:00 до 17:00 с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 26 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
"Пациенты из города Львова, Стрыя, Жовкивского, Городокского, Яворивского районов и Киевской области. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 85 человек.
На самоизоляции находятся 382 человека. За все время выписано - 124 пациента. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 13-ти пациентов состояние тяжелое. 2 пациента на аппарате ИВЛ", - сообщили во Львовской ОГА.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID- 19 обратилась 591 человек.
За все время в сумме у 420 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 110 человек. У 61 пациента положительный результат теста на коронавирус, из них 3 человека умерли. Пятеро человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 3 пациентов выздоровели.