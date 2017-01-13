На Львівщині рятувальники витягли з кювету автобус з пасажирами

Так, 13 січня о 08:34 до рятувальників надійшло повідомлення, що на автодорозі поблизу с. Великополе Яворівського району через рейсовий автобус “Еталон”, що курсував за напрямом “Львів-Затока”, з’їхав у кювет ожеледицю.

На момент події в автобусі перебували 30 людей. Рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної служби м. Івано-Франково за допомогою буксирувального тросу витягли автобус з кювету.

Постраждалих внаслідок події немає.