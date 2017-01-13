На Львівщині рятувальники витягли з кювету автобус з пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Львівщині рятувальники витягли з кювету пасажирський автобус, в якому на момент події перебувало 30 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Львівської області.
Так, 13 січня о 08:34 до рятувальників надійшло повідомлення, що на автодорозі поблизу с. Великополе Яворівського району через рейсовий автобус “Еталон”, що курсував за напрямом “Львів-Затока”, з’їхав у кювет ожеледицю.
На момент події в автобусі перебували 30 людей. Рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної служби м. Івано-Франково за допомогою буксирувального тросу витягли автобус з кювету.
Постраждалих внаслідок події немає.