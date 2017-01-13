Во Львовской области спасатели вытащили из кювета автобус с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Во Львовской области спасатели вытащили из кювета пассажирский автобус, в котором на момент происшествия находились 30 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС Львовской области.
Так, 13 января в 8:34 к спасателям поступило сообщение, что на автодороге вблизи с. Великополе Яворовского района из-за гололеда рейсовый автобус "Эталон", следовавший по маршруту "Львов-Затока", съехал в кювет.
На момент происшествия в автобусе находились 30 человек. Спасатели 60-й Государственной пожарно-спасательной службы г. Ивано-Франково с помощью буксировочного троса вытащили автобус из кювета.
Пострадавших в результате происшествия нет.