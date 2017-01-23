На Львівщині розпочався підготовчий суд у справі Грибовицької трагедії
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні на Львівщині, в місті Жовква, у районному суді розпочалось підготовче слухання справи трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, передає кореспондент УНН.
На лаві підсудних перебуває екс-директор ЛКП “Збиранка” Богдан Горбаль, його заступник Борис Плашенко та начальник полігону Олександр Куприч. Всі вони з’явились на судове засідання.
Прокурор кореспонденту УНН повідомив, що це лише підготовче засідання. На ньому не слухатимуть свідків, а лише спланують подальші судові засідання та послухають клопотання.
Нагадаємо, троє посадовців підозрюються у численних порушеннях при експлуатації Львівського міського полігону твердих побутових відходів, які призвели до загибелі 30 травня під обвалами сміття трьох працівників органів ДСНС України та зникнення безвісти службовця комунального підприємства. 10 листопада суд зобов’язав припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища на Львівщині.