Во Львовской области начался подготовительный суд по делу Грибовицкой трагедии

На скамье подсудимых находится экс-директор ЛКП "Збиранка" Богдан Горбаль, его заместитель Борис Плашенко и начальник полигона Александр Куприч. Все они явились на судебное заседание.

Прокурор корреспонденту УНН сообщил, что это лишь подготовительное заседание. На нем не будут слушать свидетелей, а только спланируют дальнейшие судебные заседания и послушают ходатайства.

Напомним, трое должностных лиц подозреваются в многочисленных нарушениях при эксплуатации Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, которые привели к гибели 30 мая под обвалами мусора трех работников органов ГосЧС Украины и пропажи без вести служащего коммунального предприятия. 10 ноября суд обязал прекратить деятельность Грибовицкой свалки во Львовской области .