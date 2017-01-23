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Во Львовской области начался подготовительный суд по делу Грибовицкой трагедии

Во Львовской области начался подготовительный суд по делу Грибовицкой трагедии

Киев • УНН

 • 6356 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня во Львовской области в городе Жовква, в районном суде началось подготовительное слушание дела трагедии на Грибовицкой свалке, передает корреспондент УНН.

На скамье подсудимых находится экс-директор ЛКП "Збиранка" Богдан Горбаль, его заместитель Борис Плашенко и начальник полигона Александр Куприч. Все они явились на судебное заседание.

Прокурор корреспонденту УНН сообщил, что это лишь подготовительное заседание. На нем не будут слушать свидетелей, а только спланируют дальнейшие судебные заседания и послушают ходатайства.

Напомним, трое должностных лиц подозреваются в многочисленных нарушениях при эксплуатации Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, которые привели к гибели 30 мая под обвалами мусора трех работников органов ГосЧС Украины и пропажи без вести служащего коммунального предприятия. 10 ноября суд обязал прекратить деятельность Грибовицкой свалки во Львовской области .

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