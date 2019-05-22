На Львівщині рейсовий автобус влетів у автівку, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Львівській області автобус, який виконував міжнародні перевезення, зіткнувся з іномаркою, постраждав водій одного з транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" у Золочівському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись пасажирський автобус VAN, який виконував міжнародні перевезення, під керуванням 38-річного мешканця міста Тернопіль та мікроавтобус Mercedes-Benz, яким керував 43-річний мешканець Перемишлянського району. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав один з водіїв автобуса – його діагноз уточнюється.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, через зіткнення двох маршруток у Львові постраждали 5 осіб.