Во Львовской области рейсовый автобус влетел в автомобиль, есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" в Золочевском районе.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись пассажирский автобус VAN, который выполнял международные перевозки, под управлением 38-летнего жителя города Тернополь и микроавтобус Mercedes-Benz, которым управлял 43-летний житель Перемышлянского района. В результате столкновения телесные повреждения получил один из водителей автобуса - его диагноз уточняется.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, из-за столкновения двух маршруток во Львове пострадали 5 человек.