Во Львовской области рейсовый автобус влетел в автомобиль, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Во Львовской области автобус, который выполнял международные перевозки, столкнулся с иномаркой, пострадал водитель одного из транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" в Золочевском районе.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись пассажирский автобус VAN, который выполнял международные перевозки, под управлением 38-летнего жителя города Тернополь и микроавтобус Mercedes-Benz, которым управлял 43-летний житель Перемышлянского района. В результате столкновения телесные повреждения получил один из водителей автобуса - его диагноз уточняется.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, из-за столкновения двух маршруток во Львове пострадали 5 человек.