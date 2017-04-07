На Львівщині прикордонники виявили партію контрабандного бурштину

“На початку прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на знервовану поведінку водія, який їхав за кермом автомобіля Volskwagen до Польщі. Тому автівку вивели для додаткової перевірки. Після чого з’ясувалося, що, прямуючи до сусідньої країни, українець запакував необроблене жовто—коричневе каміння в отвір для радіомагнітоли декоративної обшивки заднього лівого крила бамперу. Примітно те, що 7 кілограмів бурштину чоловік задекларував. Всього було виявлено 12 кілограмів 170 г необробленого каміння”, — йдеться у повідомленні.

Автомобіль, каміння вилучено та передано працівникам фіскальної служби.

Нагадаємо, біля села Обарів патрульні разом з поліцією зупинили авто, в якому знайшли понад 100 кг “сонячного” каміння.