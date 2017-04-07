Пограничники во Львовской области обнаружили партию контрабандного янтаря

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51827 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105031 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161694 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118956 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118043 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113374 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104837 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107224 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103707 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155094 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пограничники во Львовской области обнаружили партию контрабандного янтаря

Пограничники во Львовской области обнаружили партию контрабандного янтаря

Киев  •  УНН

 • 11808 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Партию контрабандного янтаря обнаружили сегодня утром в международном автомобильном пункте пропуска “Рава-Русская” пограничники Львовского отряда. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского пограничного отряда, передает УНН.

“В начале пограничного контроля пограничники обратили внимание на нервозное поведение водителя, который ехал за рулем автомобиля Volskwagen в Польшу. Поэтому автомобиль вывели для дополнительной проверки. После чего выяснилось, что направляясь в соседнюю страну, украинец упаковал необработанное желто-коричневые камни в отверстие для радиомагнитолы декоративной обшивки заднего левого крыла бампера. Примечательно то, что 7 килограммов янтаря человек задекларировал. Всего было обнаружено 12 килограммов 170 г необработанного камня”, — говорится в сообщении.

Автомобиль, камни изъяты и переданы работникам фискальной службы.

Напомним, возле села Обаров патрульные вместе с полицией остановили автомобиль, в котором нашли 100 кг “солнечного” камня.

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