Пограничники во Львовской области обнаружили партию контрабандного янтаря

“В начале пограничного контроля пограничники обратили внимание на нервозное поведение водителя, который ехал за рулем автомобиля Volskwagen в Польшу. Поэтому автомобиль вывели для дополнительной проверки. После чего выяснилось, что направляясь в соседнюю страну, украинец упаковал необработанное желто-коричневые камни в отверстие для радиомагнитолы декоративной обшивки заднего левого крыла бампера. Примечательно то, что 7 килограммов янтаря человек задекларировал. Всего было обнаружено 12 килограммов 170 г необработанного камня”, — говорится в сообщении.

Автомобиль, камни изъяты и переданы работникам фискальной службы.

Напомним, возле села Обаров патрульные вместе с полицией остановили автомобиль, в котором нашли 100 кг “солнечного” камня.