На Львівщині прикордонники серед соняшників виявили чотирьох нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Львівській області на прикордонники затримали чотирьох іноземних громадян, які намагались потрапити до Польщі. Про це в мережі Facebook повідомила ДПСУ, передає УНН.
Як розповіли у ДПСУ, польські колеги за допомогою технічних засобів зафіксували вночі появу невідомих поблизу українсько-польського кордону, а прикордонники Західного регіонального управління відразу організували пошук порушників.
“Невдовзі кінологи зі службовими собаками вийшли на слід можливих правопорушників. Однак затримати їх вдалося не відразу, адже нелегали сховалися серед насаджень соняшника. У результаті пошуків 3 громадян Бангладеш та 1 громадянина М’янми викрили та затримали за 500 метрів від кордону. Іноземці повідомили, що мали намір в обхід пункту пропуску потрапити до країн ЄС”, — розповіли у прес-службі.
Затриманих прикордонники доставили до підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів. Зараз тривають фільтраційні заходи.
Нагадаємо, українські прикордонники затримали семеро громадян Індії та Пакистану біля кордону з Росією.