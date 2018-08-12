Прикордонники затримали групу нелегалів з Індії та Пакистану
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українські прикордонники затримали семеро громадян Індії та Пакистану біля кордону з Росією, з посиланням на прес-службу ДПСУ повідомляє УНН.
“Групу нелегальних мігрантів, цього разу з Індії та Пакистану, затримали прикордонниками Харківського загону спільно зі співробітниками оперативних підрозділів Східного регіонального управління біля кордону з Росією. Правоохоронці заздалегідь отримали інформацію про можливе порушення державного кордону на напрямку населеного пункту Охримівка. Виявивши невідомих осіб, які рухалась з боку Росії на вхід в Україну, прикордонний наряд одразу ж затримав групу із семи чоловік. Серед затриманих — 2 громадян Індії та 5 громадян Пакистану”, — розповіли у прес-службі.
Прикордонники додали, що зі слів горе-мандрівників стало відомо, що вони намагалися потрапити на територію України, щоб в подальшому дістатися до країн ЄС.
Наразі тривають перевірочні заходи та складання матеріалів про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, конфлікт зі стріляниною стався між прикордонником та двома місцевими мешканцями у селищі Великий Бичків на Закарпатті. Внаслідок цього прикордонника госпіталізували.