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Пограничники задержали группу нелегалов из Индии и Пакистана

Киев • УНН

 • 8121 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинские пограничники задержали семь граждан Индии и Пакистана у границы с Россией, со ссылкой на пресс-службу ГПСУ сообщает УНН.

Пограничники задержали группу нелегалов из Индии и Пакистана

"Группу нелегальных мигрантов, на этот раз из Индии и Пакистана, задержали пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками оперативных подразделений Восточного регионального управления у границы с Россией. Правоохранители заранее получили информацию о возможном нарушении государственной границы на направлении населенного пункта Охримовка. Обнаружив неизвестных лиц, которые двигались со стороны России на вход в Украину, пограничный наряд сразу же задержал группу из семи человек. Среди задержанных - 2 гражданина Индии и 5 граждан Пакистана", - рассказали в пресс-службе.

Пограничники добавили, что по словам горе-путешественников стало известно, что они пытались попасть на территорию Украины, чтобы в дальнейшем добраться в страны ЕС.

Сейчас продолжаются проверочные мероприятия и составления материалов об административных правонарушениях.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел между пограничником и двумя местными жителями в поселке Великий Бычков на Закарпатье. В результате пограничника госпитализировали.

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