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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Во Львовской области пограничники среди подсолнухов обнаружили четырех нелегалов

Киев • УНН

 • 10698 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Во Львовской области на пограничники задержали четырех иностранных граждан, которые пытались попасть в Польшу. Об этом в сети Facebook сообщила ГПСУ, передает УНН.

Во Львовской области пограничники среди подсолнухов обнаружили четырех нелегалов

Как рассказали в ГПСУ, польские коллеги с помощью технических средств зафиксировали ночью появление неизвестных вблизи украинского-польской границы, а пограничники Западного регионального управления сразу организовали поиск нарушителей.

"Вскоре кинологи со служебными собаками вышли на след возможных правонарушителей. Однако задержать их удалось не сразу, ведь нелегалы ​​спрятались среди насаждений подсолнечника. В результате поисков 3 граждан Бангладеш и 1 гражданина Мьянмы разоблачили и задержали в 500 метрах от границы. Иностранцы сообщили, что намерены в обход пункта пропуска попасть в страны ЕС", - рассказали в пресс-службе.

Задержанных пограничники доставили в подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и составления административных документов. Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия.

Напомним, украинские пограничники задержали семь граждан Индии и Пакистана возле границы с Россией.

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