Во Львовской области пограничники среди подсолнухов обнаружили четырех нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Во Львовской области на пограничники задержали четырех иностранных граждан, которые пытались попасть в Польшу. Об этом в сети Facebook сообщила ГПСУ, передает УНН.
Как рассказали в ГПСУ, польские коллеги с помощью технических средств зафиксировали ночью появление неизвестных вблизи украинского-польской границы, а пограничники Западного регионального управления сразу организовали поиск нарушителей.
"Вскоре кинологи со служебными собаками вышли на след возможных правонарушителей. Однако задержать их удалось не сразу, ведь нелегалы спрятались среди насаждений подсолнечника. В результате поисков 3 граждан Бангладеш и 1 гражданина Мьянмы разоблачили и задержали в 500 метрах от границы. Иностранцы сообщили, что намерены в обход пункта пропуска попасть в страны ЕС", - рассказали в пресс-службе.
Задержанных пограничники доставили в подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и составления административных документов. Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия.
Напомним, украинские пограничники задержали семь граждан Индии и Пакистана возле границы с Россией.