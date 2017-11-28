На Львівщині потяг насмерть збив пенсіонера
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Львівщині потяг смертельно травмував пенсіонера. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
Інцидент трапився, вчора ввечері, на перегоні Рудно-Мшана. Електропоїзд № 6115 сполученням Львів – Шкло, смертельно травмував 73-річного жителя села Суховоля Городоцького району.
Затримка руху становила 26 хвилин. Проводиться розслідування обставин травмування.
Як повідомляв УНН, потяг збив військовослужбовця у Львівській області.