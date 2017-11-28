Во Львовской области поезд насмерть сбил пенсионера
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во Львовской области поезд смертельно травмировал пенсионера. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
Инцидент произошел, вчера вечером, на перегоне Рудно-Мшана. Электропоезд № 6115 сообщением Львов - Шкло, смертельно травмировал 73-летнего жителя села Суховоля Городокского района.
Задержка движения составила 26 минут. Проводится расследование обстоятельств травмирования.
Как сообщал УНН, поезд сбил военнослужащего во Львовской области.