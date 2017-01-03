На Львівщині посадовець Державної міграційної служби “погорів” на хабарі

Сьогодні, 3 січня, оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області спільно зі слідчими Національної поліції України та прокуратури Львівської області затримали зловмисницю під час отримання нею неправомірної вигоди. Сумою у розмірі 6 тисяч гривень посадовець оцінила оформлення трьох біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, встановлюється коло осіб, які можуть бути причетними до розподілу коштів. Вирішується питання щодо обрання посадовцю міри запобіжного заходу.