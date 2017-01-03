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Во Львовской области чиновник Государственной миграционной службы "погорел" на взятке

Во Львовской области чиновник Государственной миграционной службы "погорел" на взятке

Киев • УНН

 • 8503 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Во Львовской области правоохранители задержали главного специалиста Государственной миграционной службы Украины во Львовской области, которая за ускоренную выдачу биометрических паспортов требовала неправомерную выгоду в размере шесть тысяч гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Сегодня, 3 января, оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции Украины и прокуратуры Львовской области задержали злоумышленницу во время получения ею неправомерной выгоды. Суммой в размере 6 000 гривен чиновник оценила оформление трех биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.

По факту события начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к распределению средств. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

 

 

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