Во Львовской области чиновник Государственной миграционной службы "погорел" на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Во Львовской области правоохранители задержали главного специалиста Государственной миграционной службы Украины во Львовской области, которая за ускоренную выдачу биометрических паспортов требовала неправомерную выгоду в размере шесть тысяч гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Сегодня, 3 января, оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции Украины и прокуратуры Львовской области задержали злоумышленницу во время получения ею неправомерной выгоды. Суммой в размере 6 000 гривен чиновник оценила оформление трех биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.
По факту события начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к распределению средств. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.