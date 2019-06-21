На Львівщині підтопленими залишаються 15 присадибних ділянок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Станом на 7:00 21 червня залишаються підтопленими 15 присадибних ділянок у с. Криниця Миколаївського району Львівської області. Рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Нагадаємо, протягом 17 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у трьох населених пунктах Пустомитівського та Миколаївського районів Львівщині.
Також підтопленими залишаються 80 домогосподарств на Херсонщині.