На Львівщині під колесами снігоприбирального автомобіля загинув чоловік

"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 1 грудня, близько четвертої години ранку в одному з сіл Жовківського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля МАЗ, 32-річний мешканець району, який прибирав сніг, скоїв наїзд на місцевого жителя віком 30 років, який лежав на проїзній частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, в Одесі 53-річний житель Вінниці ліг на залізничні колії та не реагував на сигнали потягу, від отриманих травм він помер на місці події.