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Во Львовской области под колесами снегоуборочного автомобиля погиб человек

Во Львовской области под колесами снегоуборочного автомобиля погиб человек

Киев  •  УНН

 • 12273 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во Львовской области под колесами снегоуборочного автомобиля погиб мужчина 30 лет, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 1 декабря, около четырех часов утра в одном из сел Жовковского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля МАЗ, 32-летний житель района, который убирал снег, совершил наезд на местного жителя возрастом 30 лет, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Червоноградской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одессе 53-летний житель Винницы лег на железнодорожные пути и не реагировал на сигналы поезда, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

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