На Львівщині під колесами легковика загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Львівській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинула жінка 1951 року народження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
"Дорожньо – транспортна пригода сталася 24 грудня, близько 16:50 год., у м. Золочів, по вул. Січових Стрільців", - повідомили у Департаменті.
Так, водій автомобіля ВАЗ-2107, мешканець м. Золочів 2000 року народження, здійснив наїзд на пішохода, мешканку м. Золочів 1951 року народження, яка від отриманих травм померла на місці події.
Обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю 5 автомобілів через напад епілепсії у одного з водіїв.