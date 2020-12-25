На Львівщині під колесами легковика загинула жінка

"Дорожньо – транспортна пригода сталася 24 грудня, близько 16:50 год., у м. Золочів, по вул. Січових Стрільців", - повідомили у Департаменті.

Так, водій автомобіля ВАЗ-2107, мешканець м. Золочів 2000 року народження, здійснив наїзд на пішохода, мешканку м. Золочів 1951 року народження, яка від отриманих травм померла на місці події.

Обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю 5 автомобілів через напад епілепсії у одного з водіїв.