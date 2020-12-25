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Во Львовской области под колесами легковушки погибла женщина

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погибла женщина 1951 года рождения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Во Львовской области под колесами легковушки погибла женщина

"Дорожно - транспортное происшествие случилось 24 декабря, около 16:50 ч., В г. Золочев, по ул. Сечевых Стрельцов", - сообщили в Департаменте.

Так, водитель автомобиля ВАЗ-2107, житель г. Золочев 2000 года рождения, совершил наезд на пешехода, жительницу г. Золочев 1951 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием 5 автомобилей из-за приступа эпилепсии у одного из водителей.

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