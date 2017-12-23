На Львівщині на залізничному переїзді загинув місцевий житель
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Львівщині, на залізничному переході, поїзд смертельно травмував місцевого жителя. Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
Інцидент трапився, в м. Камянка-Бузька, на залізничному переїзді.
"Під час руху потяга міжміського сполучення Стоянів-Львів, було смертельно травмовано місцевого жителя, 1982 року народження", - зазначили в ЛОДА.
Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин події.
Як повідомляв УНН, потяг збив жінку в Кропивницькому.